На Netflix вышел сериал с упоминанием Беларуси 5 12.02.2026, 9:35

Белорусы отреагировали на шоу по-разному.

Стриминговый сервис Netflix выпустил немецкий сериал «Рассекреченные», зрители которого пытаются узнать, что же на самом деле произошло с героями шоу в Беларуси. В Threads белорусы обсудили очередное упоминание страны в новом проекте, пишет «Зеркало».

Главные герои сериала Мерет и Симон Шеферы, бывшие немецкие шпионы. Теперь они живут самой обычной жизнью: у них семья, дочь и конспиративная квартира в Берлине, за которой они присматривают. Но шпионское прошлое заставляет пару вернуться к работе, и их самым большим испытанием становятся не погони, перестрелки или драки, а необходимость сказать друг другу правду.

Шеферам дают задание помочь неизвестному мужчине, который ищет агентов связанных с провалившейся 16 лет назад миссией в Беларуси. В итоге героями начинает интересоваться российская разведка, и они пытаются понять, как их проблемы связаны с прошлым.

Главные роли сыграли Феликс Крамер и Сюзанна Вольф. Режиссер — Филипп Лайнеман и Леннарт Рафф.

Белорусы в Threads отреагировали на шоу по-разному:

«Что-то последнее время все чаще и чаще упоминают Беларусь в сериалах и фильмах», — anub1s_deus.

«Честно говоря, уже прилично задолбало это постоянное упоминание Беларуси в куче сериалов и фильмов», — belarusian_crazy_cat_lady.

«Нам с мужем в принципе понравилось, и, судя по концовке, может, на второй сезон создатели пойдут. Хотя, конечно, есть вопросики, особенно, когда героиня с мужиками дерется и побеждает. Радует, что по-русски говорят норм, хоть иногда и слышно местами акцент, фамилии и имена тоже не исковерканы. Личный бонус — узнала почти все берлинские места, которые показали в фильме, хотя создатели старались не светить особо названия улиц, станций и т.д.», — lipovyi_cvet.

«Про селедку и низкую температуру, что хавайся в бульбу (Netflix не?) вроде уже выпустили. Какой-то боевик/шпионский фильм. Теперь тут, что у нас произошло», — bitte_dritte_deutsch.

«Боже мой, опять Беларусь. Уже не смешно», — alina_psch.

Это не первое упоминание Беларуси в западном сериале или фильме. Наша страна и соотечественники нередко упоминаются в шпионских и детективных, а также просто в развлекательных кинофильмах и сериалах. Среди них можно назвать «Никита», «Шерлок», «Агенты Щ.И.Т.», «Шпионка», «Сплетница», «Сверхъестественное», «Приговоренные», «Терминал», «Турист», «Пароль: Рыба-меч», «Реальные парни», «Черный список», «Агент Картер», «Друзья», «Ущелье» и другие.

