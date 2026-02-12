20 мая 2026, среда, 13:25
Стивен Кинг: Рок-н-ролл спасла одна группа

  • 12.02.2026, 12:44
Стивен Кинг
Фото: Far Out Magazine

Известный писатель — фанат панк-рока.

Стивен Кинг, автор более 60 романов и 200 рассказов, давно известен не только как мастер хоррора, но и как страстный поклонник рок-музыки. Выросший на волне британского вторжения, он обожал «The Beatles» и «The Rolling Stones», а позже — «Creedence Clearwater Revival». Однако именно панк-революция 1970-х, по признанию Кинга, изменила его отношение к музыке, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Писатель вспоминал, что в 1975 году впервые услышал «Ramones» — и был покорен. В 2003 году он написал юмористические и дерзкие линейные заметки к трибьют-альбому «We’re a Happy Family», заявив, что согласился на проект по одной причине: «Я любил Ramones с того момента, как услышал их».

Кинг признавал, что не верил в успех трибьютов и ожидал, что группы-участники «испортят трехаккордное величие» оригиналов. Но главное, что он подчеркнул в своих заметках, — это влияние «Ramones» на музыкальную культуру. По его словам, панк вернул року ярость, прямоту и энергию, противопоставив себя вычурности прог-рока и блеску диско.

«Они спасли рок-н-ролл, когда ему это было нужно», — писал Кинг, отмечая, что у группы не было хитов в топ-10, но была чистая сила и честность.

Музыка «Ramones», по мнению писателя, держалась на тех же принципах, что и его проза: скорость, ясность и эмоциональная прямота. Именно поэтому панк-легенды так глубоко с ним резонировали — и почему, как говорит Кинг, он до сих пор по ним скучает.

