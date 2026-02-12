Стивен Кинг: Рок-н-ролл спасла одна группа 10 12.02.2026, 12:44

6,616

Стивен Кинг

Фото: Far Out Magazine

Известный писатель — фанат панк-рока.

Стивен Кинг, автор более 60 романов и 200 рассказов, давно известен не только как мастер хоррора, но и как страстный поклонник рок-музыки. Выросший на волне британского вторжения, он обожал «The Beatles» и «The Rolling Stones», а позже — «Creedence Clearwater Revival». Однако именно панк-революция 1970-х, по признанию Кинга, изменила его отношение к музыке, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Писатель вспоминал, что в 1975 году впервые услышал «Ramones» — и был покорен. В 2003 году он написал юмористические и дерзкие линейные заметки к трибьют-альбому «We’re a Happy Family», заявив, что согласился на проект по одной причине: «Я любил Ramones с того момента, как услышал их».

Кинг признавал, что не верил в успех трибьютов и ожидал, что группы-участники «испортят трехаккордное величие» оригиналов. Но главное, что он подчеркнул в своих заметках, — это влияние «Ramones» на музыкальную культуру. По его словам, панк вернул року ярость, прямоту и энергию, противопоставив себя вычурности прог-рока и блеску диско.

«Они спасли рок-н-ролл, когда ему это было нужно», — писал Кинг, отмечая, что у группы не было хитов в топ-10, но была чистая сила и честность.

Музыка «Ramones», по мнению писателя, держалась на тех же принципах, что и его проза: скорость, ясность и эмоциональная прямота. Именно поэтому панк-легенды так глубоко с ним резонировали — и почему, как говорит Кинг, он до сих пор по ним скучает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com