Белорусское общественно-культурное товарищество на Подляшье отмечает свое 70-летие 12.02.2026, 19:10

Василий Сегень

В Подляшской филармонии в Белостоке 13 февраля состоится гала-концерт Фестиваля «Белорусская песня 2026».

В этом году Белорусское общественно-культурное товарищество отмечает своё 70-летие: семь десятилетий работы по сохранению белорусского языка, песни и культуры на Подляшье. Накануне юбилейных мероприятий «Радыё Рацыя» побеседовало с председателем Товарищества Василием Сегенем — о значении этой даты, о смене поколений в организации, о планах общества и предстоящем гала-концерте Фестиваля «Белорусская песня 2026», который состоится 13 февраля в Подляшской филармонии в Белостоке. Также спросим, как сегодня можно присоединиться к деятельности БОКТ и стать частью этой живой традиции.

— Этот год очень значимый — 70-летие БОКТ. Есть гала-концерт в Белостоке, но, наверное, не только. О чем можем говорить, куда приглашать?

— Первое наше крупное мероприятие ещё продолжается — это Фестиваль «Белорусская песня — 2026». Впереди у нас уже заключительный этап — торжественный гала-концерт, который пройдет 13 февраля в 18 часов в зале Подляшской филармонии. Это наше самое масштабное мероприятие, которое мы организуем уже в этом году в формате фестиваля 33-й год. Ранее проходили просто конкурсы белорусской песни. Но это не только значимое событие в нашей жизни, в жизни Общества или вообще белорусского меньшинства в Польше. То, что непосредственно связано с нами как с организацией, — это юбилей, 70-летие деятельности нашей организации. Именно 26 февраля 1956 года Общество было создано, и вот эта дата быстро приближается — 70 лет, как БОКТ занимается организацией культурной деятельности здесь, в Польше, и в первую очередь на Подляшье.

— Ожидается ли съезд БОКТ?

— Да. Этот год также примечателен тем, что истекают четыре года предыдущего срока полномочий правления БОКТ. И, скорее всего, в мае мы намерены провести отчётно-выборный съезд нашего Общества, чтобы подвести итоги последних четырёх лет, избрать, конечно, новые органы управления на следующие четыре года, определить направления деятельности и подчеркнуть то, что было сделано хорошо, возможно, что-то изменить, обозначить определённые вызовы. Безусловно, вызовы стоят не только перед нашей организацией — в целом сама жизнь приносит такие вызовы. Поэтому это тоже важное и крупное событие в нашем Товариществе.

