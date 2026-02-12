Фильм «F-1» c Брэдом Питтом получит продолжение
- 12.02.2026, 19:43
Картина собрала четыре номинации на «Оскар».
Голливудский хит «F1» с Брэдом Питтом официально получит продолжение. Картина стала самым успешным кинотеатральным релизом Apple и собрала четыре номинации на «Оскар». Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил планы на сиквел, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Оригинальный фильм снял режиссер Джозеф Косински, а со-продюсером выступил гонщик Льюис Хэмилтон. Картина рассказывала о гонщике Сонни Хейсе (Питт), который после долгого перерыва возвращается на трек в составе вымышленной команды APXGP. Съемки проходили прямо во время реальных уик-эндов «Формулы-1» в 2023–2024 годах, включая Гран-при Великобритании, что придало фильму редкую подлинность. Картина собрала $630 млн по миру и получила признание критиков.
Продюсер отметил, что команда приступила к разработке сиквела, однако сроки и состав актеров пока не раскрываются. Возвращение Питта к роли Хейса кажется весьма вероятным. Брукхаймер известен успешными франшизами — от «Пиратов Карибского моря» до «Плохих парней».
Интерес к «Формуле-1» стремительно растет, особенно на фоне присоединения Cadillac и Audi в 2026 году. Успех фильма показал, что аудитория хочет реалистичных и зрелищных историй о гонках. На фоне завершения серии «Форсаж» появляется пространство для новой автомобильной франшизы, основанной не на фантастике, а на реальном автоспорте.