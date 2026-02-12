Фильм «F-1» c Брэдом Питтом получит продолжение 12.02.2026, 19:43

2,490

Картина собрала четыре номинации на «Оскар».

Голливудский хит «F1» с Брэдом Питтом официально получит продолжение. Картина стала самым успешным кинотеатральным релизом Apple и собрала четыре номинации на «Оскар». Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил планы на сиквел, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Оригинальный фильм снял режиссер Джозеф Косински, а со-продюсером выступил гонщик Льюис Хэмилтон. Картина рассказывала о гонщике Сонни Хейсе (Питт), который после долгого перерыва возвращается на трек в составе вымышленной команды APXGP. Съемки проходили прямо во время реальных уик-эндов «Формулы-1» в 2023–2024 годах, включая Гран-при Великобритании, что придало фильму редкую подлинность. Картина собрала $630 млн по миру и получила признание критиков.

Продюсер отметил, что команда приступила к разработке сиквела, однако сроки и состав актеров пока не раскрываются. Возвращение Питта к роли Хейса кажется весьма вероятным. Брукхаймер известен успешными франшизами — от «Пиратов Карибского моря» до «Плохих парней».

Интерес к «Формуле-1» стремительно растет, особенно на фоне присоединения Cadillac и Audi в 2026 году. Успех фильма показал, что аудитория хочет реалистичных и зрелищных историй о гонках. На фоне завершения серии «Форсаж» появляется пространство для новой автомобильной франшизы, основанной не на фантастике, а на реальном автоспорте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com