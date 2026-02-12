Макс Корж анонсировал концерт в Дюссельдорфе

Макс Корж анонсировал концерт в Дюссельдорфе9
- 12.02.2026, 21:10
Белорусский исполнитель Макс Корж анонсировал концерт в немецком городе Дюссельдорфе. Выступление должно пройти на стадионе вместимостью в 65 тысяч человек.
Концерт Коржа пройдет на стадионе Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе. Эта арена примерно на 65 тысяч зрителей, отмечается на сайте исполнителя. Концерт запланирован на 26 июня.
На концерте прозвучат «все лучшие хиты Макса, а также новые треки и, возможно, еще невыпущенные треки».
На сайте Коржа предлагается присоединиться к поездке «в Амстердам бандой после концерта». Массовый выезд планируется, «чтобы продолжить наши бурные выходные в Амстере, который находится в 222 километрах от Дюссельдорфа».