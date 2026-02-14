Жители Белгорода не увидят отопление и горячую воду до конца отопительного сезона

Жители Белгорода не увидят отопление и горячую воду до конца отопительного сезона11
- 14.02.2026, 21:11
В российском городе идет эвакуация.
Жители российского Белгорода остались без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона. К проблемам в коммунальной сфере привели удары по энергетике.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков пожаловался в Telegram, что объекты энергохозяйства получили серьёзные повреждения.
«Мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду», — заявил Гладков.
По его словам, повреждение после обстрелов «очень большое и очень серьёзное».
При этом он указал, что подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и света на данный момент осуществляются при помощи как постоянных, так и резервных источников энергоснабжения.
Из-за сложной ситуации из города эвакуируют детей и одиноких пенсионеров.