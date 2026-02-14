Le Monde: Россияне паникуют из-за Starlink 3 14.02.2026, 22:06

Атаки оккупантов остановились.

После отключения компанией SpaceX доступа к терминалам Starlink, которыми пользовались российские военные, армия РФ сократила интенсивность наступательных действий, а точность ударов заметно снизилась. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По словам советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова, российским подразделениям пришлось приостановить атаки на ряде участков фронта. Генеральный штаб также отметил спад боевой активности: 5 февраля было зафиксировано 56 атак против 80–110 в предыдущие дни.

Как отмечают журналисты, технологии Starlink, приобретённые через третьи страны, позволяли российским военным координировать действия в режиме реального времени, обмениваться данными, наводить удары по конкретным целям и поддерживать устойчивую связь между подразделениями. После блокировки связь между командованием и частями на передовой существенно осложнилась.

Кроме того, Россия, по данным издания, столкнулась с падением точности ударов. Ранее ударные беспилотники, в том числе типа Shahed, оснащались терминалами Starlink, что позволяло обходить помехи и корректировать атаки по движущимся целям. Независимый российский эксперт Юрий Фёдоров отметил, что именно благодаря этой технологии операторы получали изображение с дрона в реальном времени и могли оперативно менять траекторию полёта, добиваясь высокой точности поражения.

Авторы публикации также обращают внимание на тревожные настроения в российских военных блогах. Один из пропагандистов, ссылаясь на военных, назвал зависимость от Starlink «ахиллесовой пятой» Кремля. В качестве возможной альтернативы упоминается прокладка оптоволоконных линий связи на линии фронта, однако этот вариант считается более сложным и затратным.

По мнению авторов статьи, пауза в использовании Starlink особенно болезненна для России, поскольку страна пока не смогла создать сопоставимую по возможностям технологию.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com