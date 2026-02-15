23 мая 2026, суббота, 22:16
3
  • 15.02.2026, 21:55
  1,930
СМИ: Трамп пообещал Нетаньяху поддержку ударов по Ирану

В случае провала переговоров с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что поддержит израильские удары по ракетной программе Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Этот разговор состоялся во время встречи Трампа и Нетаньяху в резиденции президента США Мар-а-Лаго в декабре.

По данным источников в американских военных и разведывательных кругах, США сосредоточивались не столько на том, может ли Израиль действовать, сколько на том, как Вашингтон мог бы помочь с ударами по Ирану.

Среди вариантов – обеспечение дозаправки израильских самолетов в воздухе и деликатный вопрос получения разрешения на пролет от стран, находящихся вдоль потенциального маршрута.

Неясно, какие страны предоставят разрешение на пролет США для заправки израильских самолетов для потенциального удара. Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для любых ударов по Ирану или иранских ударов.

Эти обсуждения внутри аппарата национальной безопасности совпали с демонстрацией силы со стороны Соединенных Штатов в отношении Тегерана.

В четверг стало известно, что второй американский авианосец, USS Gerald R. Ford, и его флотилия военных кораблей будут отправлены на Ближний Восток.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху остается открыто скептически настроенным в отношении дипломатии с Ираном. Он настаивает на том, что любое соглашение с Ираном должно включать ограничения на баллистические ракеты.

