СМИ: Трамп пообещал Нетаньяху поддержку ударов по Ирану 3 15.02.2026, 21:55

1,930

В случае провала переговоров с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что поддержит израильские удары по ракетной программе Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Этот разговор состоялся во время встречи Трампа и Нетаньяху в резиденции президента США Мар-а-Лаго в декабре.

По данным источников в американских военных и разведывательных кругах, США сосредоточивались не столько на том, может ли Израиль действовать, сколько на том, как Вашингтон мог бы помочь с ударами по Ирану.

Среди вариантов – обеспечение дозаправки израильских самолетов в воздухе и деликатный вопрос получения разрешения на пролет от стран, находящихся вдоль потенциального маршрута.

Неясно, какие страны предоставят разрешение на пролет США для заправки израильских самолетов для потенциального удара. Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для любых ударов по Ирану или иранских ударов.

Эти обсуждения внутри аппарата национальной безопасности совпали с демонстрацией силы со стороны Соединенных Штатов в отношении Тегерана.

В четверг стало известно, что второй американский авианосец, USS Gerald R. Ford, и его флотилия военных кораблей будут отправлены на Ближний Восток.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху остается открыто скептически настроенным в отношении дипломатии с Ираном. Он настаивает на том, что любое соглашение с Ираном должно включать ограничения на баллистические ракеты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com