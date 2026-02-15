Брянск остался без света и отопления после налета дронов 2 15.02.2026, 22:33

Несмотря на заявления властей об отражении атаки, в регионе произошли массовые отключения.

Пять муниципальных образований Брянской области, а также частично город Брянск остались без света и централизованного отопления в результате массированной атаки дронов. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

Сначала он утверждал, что оккупанты более 12 часов отбивали «массированную» атаку беспилотников на Брянскую область. В результате якобы удалось уничтожить более 170 БпЛА самолетного типа.

Однако позже он признал, что сбили не все.

«К сожалению, при атаке врага на нашу область есть последствия. В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество», — сообщил Богомаз.

По данным украинского OSINT-проекта Supernova+, была поражена электроподстанция «Новобрянская» мощностью 750 кВ, расположенная в Выгоничах Брянской области.

