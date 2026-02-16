Британская разведка раскрыла шокирующие цифры российских потерь 24 16.02.2026, 8:32

На одного погибшего украинца приходится до 25 оккупантов.

В 2025 году Российская Федерация потеряла на войне против Украины около 415 тысяч бойцов, учитывая погибших и раненых. В 2024-м этот показатель был чуть больше – 430 тысяч. Общее количество ликвидированных оккупантов за всё время полномасштабного вторжения превысило 1,2 миллиона.

Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки западных чиновников. Согласно этой информации, количество потерь агрессора в декабре 2026 года составляло в среднем 1130 в день и выросло до 35 тысяч за месяц.

«Большее количество жертв объясняется более успешными операциями украинских беспилотников», – отметили журналисты.

Собеседники Bloomberg считают, что РФ, вероятно, сможет поддерживать свои боевые операции в Украине в течение этого года благодаря вербовочным кампаниям, промышленному производству и поддержке со стороны других стран.

По словам министра обороны Соединённого Королевства Джона Хили, соотношение потерь среди россиян на каждую потерю в Силах обороны Украины на некоторых участках линии фронта выросло с примерно 6 до 25 на одного.

«Путин любит создавать впечатление, что они достигают непрерывного и неизбежного прогресса. Но он слабее, чем был, и всё больше зависит от иностранных боевиков», – подчеркнул глава МО Великобритании.

