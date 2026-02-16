24 мая 2026, воскресенье, 10:27
ISW: Контратаки ВСУ сорвали планы россиян

  16.02.2026, 10:17
Сразу в двух областях.

Войска страны-агрессора России движутся медленными темпами на фронте в Украине, превышая свои «достижения», краха украинской обороны не предвидится. Об этом сказано в анализе Института изучения войны (ISW) 15 февраля.

Недельные успехи России в период с конца ноября 2025 года до середины февраля 2026 года значительно колебались. По оценкам ISW, на пике своего продвижения российские войска захватили 141 квадратный километр за неделю — с 25 по 31 января, но затем продвижение оккупантов упало до 74 квадратных километров за прошедшую неделю (с 8 по 14 февраля).

Силы обороны в ноябре и декабре освободили 106 квадратных километров территорий, уменьшив продвижение российских войск в течение нескольких недель в направлениях Харькова, Константиновки, Покровска и Новопавловки. Украинские войска также освободили большую часть Купянска и его окрестностей в конце декабря, и российские войска потеряли контроль над 305 квадратными километрами, сообщает ISW.

Также аналитики фиксируют успешные украинские контратаки и продвижение Сил обороны в Запорожской области и на админгранице Днепропетровской области. Военный наблюдатель Константин Машовец сообщил об освобождении нескольких небольших населенных пунктов вдоль рек Янчур и Гайчур в направлениях Александровки (Днепропетровская область) и Гуляйполя (Запорожской области). Так, Силы обороны вытеснили российские войска из Алексеевки и Орестополя, а также освободили Даниловку, Вишневое, Егоровку, Злагоду и Рыбное Днепропетровской области.

Также украинские войска вытеснили российские войска из Терноватого и Косовцево Запорожской области, переправились через реку Гайчур, освободили Доброполье (Запорожская область). Аналитики фиксируют деоккупацию Прилук и Еленоконстантиновки, идут бои за Варваровку. По данным военных экспертов, украинские контратаки почти остановили продвижение российских войск возле Железнодорожного.

В целом российские темпы продвижения на Александровском и Гуляйпольском направлениях практически остановились с 8 февраля в результате успешных украинских операций в нескольких узких секторах. Силы обороны отбросили российские войска на 9−9,5 километров в некоторых районах.

ISW подчеркивает, что украинские силы не проводят контрнаступление, как заявляют российские военные, речь идет о контратаках (counterattack).

