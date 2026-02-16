Актер Мэтт Деймон рассказал, как мгновенно распознать будущую звезду

Актер Мэтт Деймон рассказал, как мгновенно распознать будущую звезду1
- 16.02.2026, 15:25
Несколько секунд в кадре могут сказать о многом.
Актер и сценарист Мэтт Деймон, чья карьера длится почти 40 лет, признался, что самым трудным в профессии он считает вовсе не главные роли или работу со знаменитыми режиссерами. По его словам, «самое сложное — это один день съемок для малоизвестного актера, когда у тебя всего пара секунд, чтобы заявить о себе», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Деймон, сыгравший в массовке фильма «Поле его мечты», и главные роли в блокбастерах, и множество юмористических камео, отметил, что именно такие разовые эпизоды требуют максимального профессионализма. И он хорошо помнит «лучший пример» такого мастерства.
Речь идет о съемках фильма «Меняющие реальность», где Деймон работал вместе с Эмили Блант. В одной из сцен официант усаживал героев в ресторане — эпизод настолько маленький, что его почти полностью вырезали. Однако актер, игравший официанта, произвел на звезд мощное впечатление.
«Мы с Эмили посмотрели друг на друга и сказали, что этот парень действительно хорош”», — вспоминает Деймон.
Имя актера он узнал гораздо позже. Им оказался тогда еще никому не известный Педро Паскаль. Сегодня Паскаль — одна из самых востребованных звезд Голливуда, но тогда он соглашался на любые небольшие роли.
Хотя сцена почти не вошла в финальный монтаж, Деймон уверен, что природная выразительность Паскаля была заметна сразу — даже в роли, рассчитанной на пару секунд. Голливуду понадобилось несколько лет, чтобы увидеть в нем то, что Деймон и Блант разглядели мгновенно.