ISW: Это самая успешная контратака ВСУ за 2,5 года 3 17.02.2026, 12:08

16,650

Украина за пять дней вернула 201 кв. км территории.

Украинские Силы обороны за 11−15 февраля вернули 201 квадратный километр территории, что стало самым быстрым темпом продвижения за последние 2,5 года.

Об этом сообщает AFP, анализируя данные Institute for the Study of War (ISW).

Как отмечается, эксперты ISW связывают активизацию украинских контратак с недавним ограничением доступа российских оккупационных сил к Starlink, что, по оценкам аналитиков, повлекло проблемы со связью и управлением на поле боя.

В материале также указано, что 2 февраля украинское правительство приняло решение о создании «белого списка» Starlink-терминалов с обязательной регистрацией и авторизацией устройств, чтобы предотвратить использование системы российскими войсками.

Ранее сообщалось, что войска России движутся медленными темпами на фронте в Украине, превышая свои «достижения», краха украинской обороны не предвидится.

Недельные успехи России в период с конца ноября 2025 года до середины февраля 2026 года значительно колебались. По оценкам ISW, на пике своего продвижения российские войска захватили 141 квадратный километр за неделю — с 25 по 31 января, но затем продвижение оккупантов упало до 74 квадратных километров за прошедшую неделю (с 8 по 14 февраля).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com