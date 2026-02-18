Группа U2 позвонила бойцу «Хартии»

  18.02.2026, 20:23
Группа снимет видео на песню Yours Eternally с участием «хартийцев».

В среду, 18 февраля, всемирно известная ирландская рок-группа U2 выпускает мини-альбом Days Of Ash. Участники группы позвонили военнослужащему «Хартии» и договорились снять клип на одну из песен альбома, пишет New Voice.

Готовясь к выходу альбома Days Of Ash участники U2 позвонили военнослужащему 13-й бригады НГУ Хартия» Александру Жиляеву и договорились о совместной работе с бригадой — группа снимет видео на песню Yours Eternally с участием «хартийцев».

Все шесть песен в новом альбоме U2 Days Of Ash объединены общей идеей и являются реакцией на текущие мировые события и вдохновлены мужественными людьми, которые борются за свободу.

Особое место в альбоме занимает песня Yours Eternally. Она связана с Украиной и российско-украинской войной. Кроме U2 в записи приняли участие популярный британский поп-певец Эд Ширан и лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя.

«Yours Eternally — песня, написанная в форме письма от солдата на боевом задании со смелым, озорным духом, который соответствует украинскому», — поделились в U2.

Планируя выпуск EP, фронтмен U2 Боно и гитарист Эдж связались через видеосвязь с сержантом Александром Жиляевым, который занимается военным маркетингом бригады.

