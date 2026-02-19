На Гродненщине возрождают старинное ткачество 19.02.2026, 16:50

Мастерскую планируют включить в туристические маршруты региона.

В агрогородке Квасовка, что недалеко от Гродно, возрождают традиционное ткачество Гродненщины. В местном центре культуры создают полноценную ткацкую мастерскую, где будут работать по старинным народным технологиям. В том числе здесь хотят возрождать технику двойного ткачества — традиционную для нашего региона, пишет Hrodna.life.

Основное оборудование закуплено за счет президентского гранта, который получила гродненская мастерица гобеленов Елена Шунейко. Грант направлен на реализацию проекта «От пряжи к ткачеству» — его цель сохранить и вернуть к жизни традиционные способы ручного ткачества.

Сейчас мастера осваивают сложную технику двойного ткачества и создают реплики элементов мужского, женского и девичьего костюмов Гродненского региона.

Ткачество — кропотливый и трудоемкий процесс

Как рассказывает руководитель кружка «Текстильная мастерская» Евгения Станина, только на одну заправку станка уходит от 10 до 14 километров нитей основы. Например, для шерстяного полотна используется около 800 нитей, а для рубашки — до 1400. Каждую нить нужно точно поставить на свое место и следить, чтобы они не запутались.

Традиционным ремеслом в Квасовке занимаются и мужчины. Например, звукорежиссер Евгений Мармыш осваивает ткачество поясов на дощечках — одну из распространенных белорусских техник. В зависимости от поворота дощечек на поясе появляется простой узор «елочка».

— Есть и другая техника: при каждом повороте дощечек заранее рассчитывается, какие из них надо повернуть, а какие оставить. В результате появляется узор — например, «змейка», — говорит он.

В планах — привлекать туристов

Открыть ткацкую мастерскую, которую планируется включить в туристические маршруты региона, хотят осенью 2026 года. В местном центре культуры надеются, что она станет точкой притяжения для туристов и позволит им не только увидеть традиционный быт, но и поучаствовать в ремесленных занятиях.

Как отмечает заведующий Квасовского центра культуры и развития народного творчества Денис Балабуев, в планах — прием туристических групп, проведение мастер-классов по ткачеству и танцам, продажа сувениров, а также, возможно, дегустация традиционных белорусских напитков.

