Зрители высмеяли новый сценический образ Киркорова
- 20.02.2026, 15:24
Артист думал, что стал похож на американского рокера, но что-то пошло не так.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, показался в новом образе, который жестко раскритиковали жители России, пишет «Главред».
Так, Киркоров появился в длинном и кудрявом парике, похожий на прическу, которую он носил в молодости, много лет тому назад. На своей странице в Instagram, он опубликовал фото в нескольких образах.
«Громкий дроп это не ИИ! Это творческий эксперимент! Вызвал массу обсуждений. Значит, наша задумка удалась», - написал артист-путинист про свой кудрявый лук.
Путинисту, видимо, показалось, что он похож на стильного американского рокера, однако соотечественники из его террористической родины думают по-другому.
Россияне стали писать, что Киркоров стал похож на российского певца Валерия Леонтьева.
Кроме того, они отметили, что до нынешнего мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина, Киркорову еще очень далеко.