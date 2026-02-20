закрыть
28 мая 2026, четверг, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зрители высмеяли новый сценический образ Киркорова

19
  • 20.02.2026, 15:24
  • 20,442
Зрители высмеяли новый сценический образ Киркорова
Филипп Киркоров

Артист думал, что стал похож на американского рокера, но что-то пошло не так.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, показался в новом образе, который жестко раскритиковали жители России, пишет «Главред».

Так, Киркоров появился в длинном и кудрявом парике, похожий на прическу, которую он носил в молодости, много лет тому назад. На своей странице в Instagram, он опубликовал фото в нескольких образах.

«Громкий дроп это не ИИ! Это творческий эксперимент! Вызвал массу обсуждений. Значит, наша задумка удалась», - написал артист-путинист про свой кудрявый лук.

Путинисту, видимо, показалось, что он похож на стильного американского рокера, однако соотечественники из его террористической родины думают по-другому.

Россияне стали писать, что Киркоров стал похож на российского певца Валерия Леонтьева.

Кроме того, они отметили, что до нынешнего мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина, Киркорову еще очень далеко.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов