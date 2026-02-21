«Лукашенко страшно ехать в Кремль» 14 21.02.2026, 16:22

Диктатор опасается за свою жизнь.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Генерал СВР» написал о том, что отношения между Лукашенко и администрацией президента США Дональда Трампа резко ухудшились.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет:

«Не стройте из этого синепалого самозванца — политика. Это недалекий, необразованный и невоспитанный хам».

«Весь его нюх с самого 1994-го года был направлен на то, как украсть побольше для себя и семьи. А в качестве дымовой завесы - многочасовой треп».

«Нюх на немытых коров у него превосходный».

«Трамп далеко, а Путин с шестерками близко. Жить хочет. За Макеем неохота на кладбище пойти».

«Видно уколы снизили вес. А тут из Кремля показали дубинку, пришлось резервистов с дивана вытягивать! Страшно ехать в Кремль, вдруг власть сменят».

