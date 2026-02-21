️В Минске задержан создатель проекта «Кінаконг» 9 21.02.2026, 17:44

10,988

Андрей Ким задержан вместе с женой.

В середине недели в Минске задержали создателя проекта «Кінаконг» Андрея Кима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Культурного менеджера задержали вместе с его женой. Причины ареста неизвестны.

«Кінаконг» занимался профессиональным переводом и озвучиванием фильмов, мультфильмов, трейлеров и видеороликов на белорусский язык, а также проводил кинопоказы в разных городах Беларуси.

Проект стал одним из наиболее известных инициатив, он популяризировал белорусскоязычный дубляж и делал мировое кино доступным по-белорусски.

Кроме того, правозащитникам известно, что в Минске на неделе прошли массовые задержания издателей и книгораспространителей.

По информации «Вясны», всего было задержано как минимум 10 человек — часть из них отправили на «сутки».

