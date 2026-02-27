Лукашенко снял Рыженкова с поста главы руководства Федерации баскетбола 4 27.02.2026, 12:29

Максим Рыженков

Ее возглавит гандболист Рутенко.

Лукашенко предложил обновить руководство Белорусская федерация баскетбола, которую сейчас возглавляет министр иностранных дел Максим Рыженков, пишет «Трибуна».

На совещании по вопросам поддержки физической культуры и спорта глава государства отметил, что Рыженкову следует сосредоточиться на работе в министерстве. По словам Лукашенко, федерации нужен «сильный человек», способный обеспечить результат, поскольку в белорусском баскетболе накопились проблемы.

Ожидается, что структуру может возглавить гандболист Сергей Рутенко, который руководит белорусским теннисом.

