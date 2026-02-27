закрыть
27 февраля 2026, пятница
Лукашенко снял Рыженкова с поста главы руководства Федерации баскетбола

  • 27.02.2026, 12:29
Лукашенко снял Рыженкова с поста главы руководства Федерации баскетбола
Максим Рыженков

Ее возглавит гандболист Рутенко.

Лукашенко предложил обновить руководство Белорусская федерация баскетбола, которую сейчас возглавляет министр иностранных дел Максим Рыженков, пишет «Трибуна».

На совещании по вопросам поддержки физической культуры и спорта глава государства отметил, что Рыженкову следует сосредоточиться на работе в министерстве. По словам Лукашенко, федерации нужен «сильный человек», способный обеспечить результат, поскольку в белорусском баскетболе накопились проблемы.

Ожидается, что структуру может возглавить гандболист Сергей Рутенко, который руководит белорусским теннисом.

