закрыть
27 февраля 2026, пятница, 14:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Десять «Фламинго» прямо сейчас атакуют объекты в РФ

  • 27.02.2026, 14:20
  • 1,866
Десять «Фламинго» прямо сейчас атакуют объекты в РФ
Иллюстративное фото

Объявлена ракетная опасность.

В России заявили о ракетной тревоге сразу в нескольких регионах после сообщений о возможных пусках ракет типа «Фламинго», пишет «Диалог.UA».

По данным украинских мониторинговых ресурсов, речь может идти примерно о десяти ракетах, однако эти оценки остаются крайне приблизительными и не подтверждены официальными источниками.

Так, в Пермском крае 27 февраля власти официально объявили режим «ракетной опасности». Местные администрации сообщили, что жителям стоит позаботиться о собственной безопасности и следить за официальными уведомлениями.

Информация о «Фламинго» распространяется преимущественно через российские первоисточники, поэтому ее точность вызывает сомнения.

Тем не менее сам факт объявления ракетной тревоги в ряде регионов Российской Федерации фактически подтверждает массированную атаку.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко