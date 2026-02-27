Десять «Фламинго» прямо сейчас атакуют объекты в РФ 27.02.2026, 14:20

1,866

Иллюстративное фото

Объявлена ракетная опасность.

В России заявили о ракетной тревоге сразу в нескольких регионах после сообщений о возможных пусках ракет типа «Фламинго», пишет «Диалог.UA».

По данным украинских мониторинговых ресурсов, речь может идти примерно о десяти ракетах, однако эти оценки остаются крайне приблизительными и не подтверждены официальными источниками.

Так, в Пермском крае 27 февраля власти официально объявили режим «ракетной опасности». Местные администрации сообщили, что жителям стоит позаботиться о собственной безопасности и следить за официальными уведомлениями.

Информация о «Фламинго» распространяется преимущественно через российские первоисточники, поэтому ее точность вызывает сомнения.

Тем не менее сам факт объявления ракетной тревоги в ряде регионов Российской Федерации фактически подтверждает массированную атаку.

