Десять «Фламинго» прямо сейчас атакуют объекты в РФ
- 27.02.2026, 14:20
Объявлена ракетная опасность.
В России заявили о ракетной тревоге сразу в нескольких регионах после сообщений о возможных пусках ракет типа «Фламинго», пишет «Диалог.UA».
По данным украинских мониторинговых ресурсов, речь может идти примерно о десяти ракетах, однако эти оценки остаются крайне приблизительными и не подтверждены официальными источниками.
Так, в Пермском крае 27 февраля власти официально объявили режим «ракетной опасности». Местные администрации сообщили, что жителям стоит позаботиться о собственной безопасности и следить за официальными уведомлениями.
Информация о «Фламинго» распространяется преимущественно через российские первоисточники, поэтому ее точность вызывает сомнения.
Тем не менее сам факт объявления ракетной тревоги в ряде регионов Российской Федерации фактически подтверждает массированную атаку.