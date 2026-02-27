Зеленский прокомментировал возможную операцию США против Ирана 27.02.2026, 21:04

Владимир Зеленский

В Иране люди лишены основных прав.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно возможных действий против режима Ирана, отметив, что поддержал бы операцию, направленную против власти, а не против самого народа. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Зеленский подчеркнул, что нынешний иранский режим существует уже много лет и наносит серьезный вред не только региону, но и международному сообществу.

Он отметил, что в Иране люди лишены основных прав, исчезают бесследно, а тысячи граждан становятся жертвами насилия и казней.

«Я поддержал бы операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что США и Иран сейчас ведут переговоры, и хотя переговоры являются лучшим вариантом, он сомневается в искренности текущего руководства Ирана.

«Не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею. Но посмотрим», — добавил президент.

В конце января телеканал CNN сообщал, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанести новый масштабный удар по Ирану, поскольку предыдущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению ядерной программы и производства ракет не дали результатов.

Позже США переместили в регион свою авианосную ударную группу. В частности, они развернули на Ближнем Востоке ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны THAAD и авианосец Abraham Lincoln. Это происходило на фоне масштабных протестов и убийства демонстрантов в Иране.

