Гродненский «Неман» впервые стал обладателем Суперкубка Беларуси по футболу 28.02.2026, 18:14

Судьбу трофея решила послематчевая лотерея.

Основное время матча за Суперкубок Беларуси между гродненским «Неманом» и витебским МЛ не выявило победителя. Судьбу трофея решила послематчевая лотерея, в которой точнее оказались номинальные гости из Гродно.

«МЛ Витебск» — «Неман» — 2:3

Голы: 1:0 — Диабате (29), 2:0 — Диабате (31), 2:1 — Кирко (57), 2:2 — Кирко (88), 2:3 —

Серия пенальти: Лисакович (гол) — Дайнеко (гол); Гоманов (гол) — Радиковский (гол); Жердев (мимо) — Козлов (гол); Месарович (гол) — ; Диабате (гол) — Садовничий (гол).

Предупреждения: Гордейчук (43), Кирко (44), Якимов (47), Громыко (53), Васильев (80).

«МЛ Витебск»: Павлюченко (в), Оде (Бутаревич, 63), Гоманов, Лисакович, Галята, Волков, Глушков (Жердев, 89), Баланович (к) (Скибский, 63), Москаленчик (Карпович, 71), Громыко (Месарович, 71), Диабате.

