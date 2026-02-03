Фильм о жене Трампа вошел в пятерку худших в истории 12 3.02.2026, 17:01

Значительное влияние оказал протест против Мелании Трамп.

Документальный фильм о Мелании Трамп под названием «Мелания» стал одной из самых обсуждаемых премьер последних выходных. Картина собрала $7 млн при прогнозе $3–5 млн, хотя Amazon потратил $40 млн на покупку фильма и еще $35 млн на маркетинг, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Оценки фильма оказались крайне противоречивыми. На Rotten Tomatoes критики поставили 10%. Критики других агентств оценили картину на 7/100, а пользователи — на 1,3/10. На IMDb фильм набрал 1,3 из 10, что выводит его в пятерку худших фильмов за всю историю сайта.

На IMDb и Metacritic не требуется подтверждать, что пользователь видел фильм, поэтому рейтинги могут отражать протест против Мелании Трамп или ее окружения.

Фильм явно ориентирован на поклонников Мелании Трамп, и эксперты ожидают, что во второй уикенд его сборы значительно снизятся, а на рост дохода за счет сарафанного радио рассчитывать не приходится.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com