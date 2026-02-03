Первая часть «Властелина колец» выйдет в прокат на белорусском языке 3 3.02.2026, 18:29

Зрителям покажут расширенную режиссерскую версию культового фильма.

Сеть кинопространств mooon и Silver Screen объявила о премьере расширенной режиссерской версии фильма «Властелин колец: Братство кольца» с белорусским дубляжем. Показы станут первым случаем проката картины на белорусском языке в кинотеатрах страны, пишет Onlíner.

Как сообщили организаторы, зрителям представят режиссерскую версию фильма с дополнительными сценами. В компании отмечают, что проект приурочен к грядущему 25-летию выхода первой части культовой кинотрилогии Питера Джексона — ее мировая премьера состоялась в Новой Зеландии 10 декабря 2001 года.

Фильм будут показывать под локализованным названием «Валадар пярсцёнкаў: Брацтва пярсцёнка» и станет частью программы специальных показов. По информации сети, речь идет именно о полном дубляже, а не о показах с субтитрами или закадровой озвучкой.

Показы стартуют с 12 февраля.

