Первая часть «Властелина колец» выйдет в прокат на белорусском языке

Первая часть «Властелина колец» выйдет в прокат на белорусском языке3
- 3.02.2026, 18:29
Зрителям покажут расширенную режиссерскую версию культового фильма.
Сеть кинопространств mooon и Silver Screen объявила о премьере расширенной режиссерской версии фильма «Властелин колец: Братство кольца» с белорусским дубляжем. Показы станут первым случаем проката картины на белорусском языке в кинотеатрах страны, пишет Onlíner.
Как сообщили организаторы, зрителям представят режиссерскую версию фильма с дополнительными сценами. В компании отмечают, что проект приурочен к грядущему 25-летию выхода первой части культовой кинотрилогии Питера Джексона — ее мировая премьера состоялась в Новой Зеландии 10 декабря 2001 года.
Фильм будут показывать под локализованным названием «Валадар пярсцёнкаў: Брацтва пярсцёнка» и станет частью программы специальных показов. По информации сети, речь идет именно о полном дубляже, а не о показах с субтитрами или закадровой озвучкой.
Показы стартуют с 12 февраля.