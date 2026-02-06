Брэд Питт сделал неожиданное заявление о своей внешности 5 6.02.2026, 13:27

7,024

Брэд Питт

Тарантино хитростью вынудил актера похвастаться.

Даже одним из самых влиятельных и высокооплачиваемых актеров Голливуда иногда движет обычное давление авторитетов. Брэд Питт, обладатель двух «Оскаров» и многомиллионных гонораров, оказался в ситуации, когда пришлось сделать то, что ему совершенно не нравилось, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Питт на протяжении всей карьеры старался избегать образа «классического красавца», хотя внешность и харизма неизменно толкали его в это амплуа. Он предпочитал сложные проекты крупным блокбастерам и не хотел превращаться в типичную звезду-постер. И именно поэтому слова о собственной привлекательности для него — табу. Как говорил режиссер Квентин Тарантино: «Брэд чертовски ненавидит разговоры о своей внешности».

Однако в фильме «Однажды в Голливуде» его герой, каскадер Клифф Бут, в ответ на реплику Брюса Ли о том, что тот «слишком симпатичен для каскадера», вынужден согласиться: «Да, так говорят». Для Питта это шло против всех его инстинктов — но он произнес эту фразу.

Причина проста — строку придумал его кумир — легендарный актер и режиссер Берт Рейнольдс. Прочитав сценарий, актер предложил Тарантино добавить реплику о том, что герой «чересчур хорош собой для каскадера». Режиссер сразу понял, что Питт не сможет отказаться, уважение к Рейнольдсу перевесило дискомфорт.

«Он действительно этого не переваривал, но возразить не мог», — вспоминал Тарантино.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com