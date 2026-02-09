Как американский музыкант внес свой вклад в распад СССР 12 9.02.2026, 18:25

Билли Джоэл

Шестикратный обладатель «Грэмми» Билли Джоэл пошатнул режим рок-н-роллом.

Дискуссии о том, может ли рок-музыка менять историю, ведутся десятилетиями. Однако одно несомненно, советские власти этого боялись. На протяжении всей Холодной войны рок-н-ролл в СССР был под запретом — от раннего рокабилли до панка. Государственная фирма «Мелодия» не имела права выпускать такую музыку, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее западный рок все равно проникал в страну — через подпольных переписчиков, контрабандные пластинки и копии на пленках низкого качества. К середине 1980-х стало ясно, что борьба с западной культурой проиграна. В 1988 году «Bon Jovi» стали первой официально изданной американской рок-группой в СССР. Но за год до этого произошло событие, ставшее символом культурного прорыва — в 1987 году страну посетил Билли Джоэл.

План поехать к «врагам США» певец вынашивал еще с поездки на Кубу в 1979-м. И только в эпоху гласности получилось реализовать идею. Джоэл вместе с семьей прилетел в СССР и дал шесть концертов — в Москве и Ленинграде.

По словам музыканта, это было «большим неизвестным». На первом выступлении он объяснял зрителям, что можно подходить ближе к сцене — большинство впервые видели живой рок-концерт. На втором шоу артист сорвался из-за включенного света и даже опрокинул клавишный инструмент, что разошлось по миру как курьезный эпизод «рок-дипломатии».

Несмотря на инциденты, тур стал историческим. Он открыл для советской аудитории совершенно новую музыкальную культуру, разрушил психологические барьеры и стал частью большого процесса, который спустя год привел к падению Берлинской стены и, в конечном счете, к распаду СССР.

Конечно, Билли Джоэл не «сломал» Советский Союз в одиночку. Но его визит стал важным символом, рок-музыка действительно способна менять мир.

