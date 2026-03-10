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Иран будет запускать ракеты с боевой частью свыше тонны

  • 10.03.2026, 5:42
  • 6,314
Иран будет запускать ракеты с боевой частью свыше тонны

Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР.

Тегеран полностью отказывается от использования ракет, вес боезаряда которых составляет менее одной тонны. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави в интервью иранскому информагентству Tasnim.

Военачальник подчеркнул, что в будущем интенсивность, масштаб и охват ракетных атак будут только нарастать. Мусави заявил о намерении командования увеличить продолжительность ударных волн и расширить географию пусков, используя исключительно тяжелое вооружение.

«Ракеты с боевой частью менее одной тонны больше запускать не будут. Продолжительность волн ракетных пусков и их уровень будет больше, а их размах еще шире», — заявил Мусави.

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