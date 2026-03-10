Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами
- 10.03.2026, 10:21
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Производитель раскрыл детали.
Украинская оборонная компания Fire Point занимается разработкой собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9. Они могут стать более дешевым аналогом американских ATACMS от Lockheed Martin и производиться массово.
По состоянию на сейчас FP-7 уже прошла испытания, а FP-9 готовится к тестам. Об этом в интервью Армия TV рассказал главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.
Что известно об украинской баллистике
По словам Штилермана, ключевая идея разработки – максимально удешевить баллистическую ракету, чтобы производить ее в больших количествах.
Он сообщил, что ракета FP-7 способна поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров и уже прошла испытания. Между тем FP-9 будет иметь дальность до 800 км и сейчас готовится к тестам.
«Это будет аналог ATACMS, возможно даже с большей боевой частью. Но будет стоить минимум вдвое дешевле», – отметил конструктор.
Ракеты планируют запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, по словам разработчиков, может занимать около 15 минут.