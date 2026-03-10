Spiegel: Иран атаковал баллистикой германские войска в Иордании
- 10.03.2026, 12:55
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На авиабазе Аль-Азрак поражено здание казарм.
Иран атаковал баллистическими ракетами германскую часть иорданской авиабазы Аль-Азрак, где также размещены ВВС США.
Об этом пишет Spiegel.
Сообщается, что было поражено здание казарм, принадлежащих германскому контингенту.
Поскольку германские солдаты на момент атаки находились в укрытиях, никто не пострадал. Пока неясно, именно ракеты попали в базу или обломки ракет, перехваченные ПВО.
«Германские вооруженные силы постоянно дислоцируются в Аль-Азраке уже несколько лет; оттуда Воздушные силы поддерживают международную антитеррористическую коалицию с помощью самолетов-заправщиков. Из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке немецкие вооруженные силы уже превентивно сократили свой личный состав в Аль-Азраке; ранее там было размещено небольшое трехзначное количество солдат», - пишет издание.