Глава элитного иранского спецназа работал на «Моссад»? 10.03.2026, 13:28

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Исмаил Каани

Фото: Getty Images

Что известно на данный момент.

Некоторые израильские СМИ уже несколько дней распространяют сообщения о якобы то ли казни, то ли ритуальном (на камеру) самоубийстве иранского бригадного генерала КСИР Исмаила Каани, командующего бригадой «Кудс» («Иерусалим»), предназначенной для проведения операций за пределами Ирана. Бригаду «Кудс» Каани возглавил в 2020 году после гибели ее прежнего командующего генерала Сулеймани, который был убит в аэропорту Багдада американским беспилотником.

Сперва в ряде второстепенных израильских СМИ появились ничем не подкрепленные сообщения об аресте, а затем и казни Каани из-за того, что он якобы был уличен в качестве «агента Моссада».

Появляются сообщения, что именно он передал информацию о местонахождении аятоллы Али Хаменеи.

Официальный Тегеран пока хранит молчание: никаких подтверждений ареста или гибели генерала не поступало. На этом фоне интернет-пространство заполоняют и совсем фантастические версии — вплоть до того, что генерал успешно эвакуирован и уже находится в Израиле.

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