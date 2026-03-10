«Местные будут вас ненавидеть»: россиянке объяснили, почему не стоит ехать в Беларусь

«Местные будут вас ненавидеть»: россиянке объяснили, почему не стоит ехать в Беларусь21
- 10.03.2026, 20:05
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Сначала «у нас один язык», потом «спасите, русскоязычных обижают».
Пользовательница Threads под никомJust Sophi попросила рассказать о плюсах и минусах переезда в Беларусь и получила более тысячи советов в комментариях. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
— Не нужны вы нам. Это тихая оккупация. Сначала «у нас один язык», потом «спасите, русскоязычных обижают».
— Не надо к нам, оставайтесь у себя. Будете тут еще на красный переходить когда нет машин и портить нашу статистику. Нет уж.
— Потому что большинство россиян ведут себя очень некрасиво в Беларуси: хамят в магазинах, возмущаются, что нельзя рассчитаться российскими деньгами, очень уверенно заявляют, что Беларусь - это придаток России, паркуются на газонах, не соблюдают ПДД и еще много чего.
— Изучите что такое: «химия», «домашняя химия». Может понадобится.
— Там вроде телефоны на границе проверяют.
— Самый главный минус: здесь не любят русских за их хамство и поведение неадекватное! Не нужно сюда ехать, оставайтесь дома, пожалуйста.
— Не приезжайте, прошу. У нас не любят мусор.
— Минусы: местные будут вас ненавидеть.