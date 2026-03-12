Белорусы рассказали, как «триггернуть» россиянина 19 12.03.2026, 15:53

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Интересная дискуссия в соцсетях.

Ответ на этот вопрос прост — нужно попросить называть правильно некоторые страны.

Пост пользователя Threads под ником dzenews, в котором он поделился своими наблюдениями, собрал почти 6 тысяч лайков за семь часов, заметил сайт Charter97.org.

«Хочешь триггернуть белоруса, скажите «Белоруссия». Хочешь триггернуть украинца, скажите «на Украине». Хочешь триггернуть киргиза, скажите «Киргизия». Хочешь триггернуть молдаванина, скажите «Молдавия».

Хочешь триггернуть русского, попросите его правильно назвать эти страны».

Еще несколько советов дали комментаторы, например попросить называть войну войной или спросить «Чей Крым?»

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