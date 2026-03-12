«Теперь мы видим серию ударов по России» 2 12.03.2026, 18:41

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Александр Хара

Украинский дипломат рассказал, почему Китай и Россия не пришли на помощь Ирану.

Какие главные сценарии развития войны на Ближнем Востоке возможны на сегодняшний день? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Должна быть эскалация перед тем, как все утихомирится на какое-то время. Тут ключевая проблема в том, что абсолютно неочевидны цели Соединенных Штатов и Израиля. Они разнятся.

Второй момент, невозможность достигнуть заявленных абстрактных целей — смены режима, его изменения — без наземной кампании или того, чтобы, условно говоря, кто-то из иранцев начал воевать за смену власти. Сейчас мы видим попытки американцев включить курдов и запустить механизмы гражданской войны. Но поскольку это все очень сложно прогнозировать, мы можем говорить только о том, что идет интенсивная кампания по уничтожению производства вооружений, возможного производства ядерного оружия, запасов дронов и ракет, чтобы сделать более безопасным и регион, и Соединенные Штаты.

Когда эта цель будет достигнута, и если не будет на земле никаких изменений (вооруженной оппозиции, готовой прийти к власти, а этого не просматривается сейчас), война затихнет на какое-то время. Однако могут наноситься периодические удары, американцы могут уничтожать либо какие-то инфраструктурные объекты, либо же политических и военных лидеров Ирана.

Иран показал способность выдержать первый удар, и сейчас их стратегия в том, чтобы сделать цену на нефть неприемлемой для всего мира, чтобы глобальные игроки начали давить на Соединенные Штаты и Израиль для остановки ударов. Была сегодня информация, что начали Ормузский пролив минировать, нанесены удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Плюс по танкерам, которые еще ходят в этом регионе. Крупнейшие страховые компании отказались страховать риски этих танкеров, а это означает блокаду региона. И мало кто будет рисковать своей нефтью и танкерам, чтобы заработать какие-то деньги. Иран остался практически наедине с Израилем и США.

— Почему Китай и Россия не пришли на помощь Тегерану?

— Они помогали Тегерану до этого. РФ буквально перед началом операции переправляла военно-транспортными самолетами оружие, системы ПВО, ракеты, дроны, которые уже выявлены. Китай покупал нефть в обход санкций и предоставлял товары военного назначения, компоненты, которые необходимы для оружия.

Есть несколько причин, почему они не стали воевать. Во-первых, самая главная, это бы означало прямое столкновение с двумя ядерными государствами. Мы знаем, что у Израиля официально нет ядерного оружия, но если необходимо, они могут его применить. Соединенные Штаты однозначно имеют это оружие.

Во-вторых, как вообще русские могли что-то сделать, когда они увязли в Украине? У них нет таких возможностей. Они еле-еле справляются с востоком Украины, когда у украинцев нет Tomahawk, F-16, F-35 и очень многого количества другого высокоточного оружия.

Теперь мы видим серию ударов по России. Первый удар — это Сирия, потом Венесуэла, сейчас Иран, а в ближайшем будущем, скорее всего, будет Куба. И русские точно не придут на помощь. Они не собираются воевать с американцами, потому что не самоубийцы.

Для китайцев, конечно, это тоже определенный удар, потому что задевает экономику.

Китайцы также не готовы воевать с американцами. Давайте вспомним, что Си Цзиньпин ставил задачу своей Народно-освободительной армии до 2027 года быть способными решать задачи в своем регионе. Прежде всего имеется в виду Тайвань, а то, что мы видим зачистку генералов, которая происходит в последний год, говорит, что это может быть действительно коррупция, но с другой стороны военные, скорее всего, не готовы принимать приказы атаковать, понимая последствия.

Китай пока что не готов еще в своем регионе что-то делать. Была информация, что русские передают данные для наведения иранских дронов и ракет по американской инфраструктуре. Думаю, что китайцы то же самое делают, только таким опосредованным путем. А воевать с США они точно не будут. Для Си Цзиньпиня наиболее опасная вещь — внутренняя дестабилизация. Мы же знаем и видим, как с Россией это происходит. Любая широкомасштабная война приводит к структурным изменениям в государстве.

С точки зрения ресурсов, того, как население себя ведет и так далее, Си Цзиньпинь не может влиять на общественное мнение. Хотя Китай — не демократия, но мы видели протесты во время короновируса, когда людям не нравились эти драконовские меры. Если будет ухудшение жизни китайцев, то очень большая вероятность, что это будут массовые протесты. Си избегает действий, которые могут пошатнуть коммунистический режим. Он будет делать все необходимое, чтобы удержать эту стабильность и не влазить в какие-то авантюры, которые могут ее подорвать.

— Как изменится Ближний Восток после военной операции США и Израиля?

— Никто сейчас не даст вам ответ. Хотелось бы, чтобы режим аятолл пал и страна стала на путь возвращения к своим цивилизационным корням, чтобы Иран стал нормальным государством в регионе. Тогда бы это кардинально все изменило. Не было бы страны, которая поддерживает террористов из «Хамаса», «Хезболлы», которая постоянно готовится к войне с Израилем.

Тогда бы Ближний Восток изменился, но, скорее всего, этого не произойдет в ближайшее время. Режим ослаб и будет пытаться вернуть себе определенные ресурсы. Но пока что рано говорить об этих вещах.

Мы видим участие арабских стран в кампании против Ирана. Удары подтолкнули их ближе в лагерь к Соединенным Штатам и Израилю. Для Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Кувейта вопрос безопасности важен, поэтому произошла определенная консолидация этих арабских стран вокруг США. Они воспринимают Иран как угрозу. В самом страшном сне они видят аятолл с ядерным оружием. Это была бы угроза не только для США и Израиля, а всему Ближнему Востоку.

Напомню, что в 2019 году были удары по инфраструктуре Саудовской Аравии. Там, правда, Китай выступил посредником и вроде бы как они примирились, но глубинные противоречия никуда не делились Тут вопрос разделения религий и агрессивной политики Ирана, поддержка им террористических группировок и подталкивание региона в войну.

Противоречия остаются, а Иран ослаблен. Это в целом позитивный момент для региона, но задача окончательно не решена. Ведь не было наземной кампании и смены режима. Да и внутренних ресурсов оппозиции пока что не просматривается. Это, кстати, как в России. Та же самая история: разрозненные люди, которые считают себя оппозиционерами, не способны объединиться, предоставить повестку дня для людей, которые должны их поддержать. Соответственно, нужна пропаганда, чтобы подключить большие слои населения. И самое главное, быть готовым к вооруженному сопротивлению режиму, поскольку ФСБ нельзя так легко сковырнуть. Спецслужбы контролируют медиа, деньги, энергетику, большие части экономики.

То же самое в Иране. Там есть большое количество разных сил безопасности и спецслужб, которые подавляют любые протесты. Я не вижу структурированной оппозиции, которая готова что-то делать, объединять людей и брать в руки оружие.

Поэтому, скорее всего, режим в перспективе законсервируется, а в конечном итоге он падет, ибо его ресурсы истощились. Венесуэла и Россия не придут на помощь. Китай же не будет инвестировать в Иран больше, чем выкачивать из них за копейки нефти и другие ресурсы.

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