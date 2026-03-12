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Под Минском мужчина спас замерзающую косулю

7
  • 12.03.2026, 16:44
  • 6,914
Под Минском мужчина спас замерзающую косулю

История растрогала белорусов.

О спасении замерзающей и покусанной косули рассказал пользователь Threads под ником impudence1.

«Беларусь. Ратомка. Косулю искусали и загнали в воду. Дрожащая и замерзающая, она не могла выбраться на сушу. Мой друг, человек с большим сердцем, полез ее спасать», - написал он в комментарии к видео.

Пост быстро завирусился и уже собрал почти три тысячи лайков.

Пользователи соцсети в комментариях благодарили мужчину и писали, что такие поступки вселяют веру в людей.

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