Z-пропагандисты пишут об огромных потерях российских оккупантов 3 12.03.2026, 17:05

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Из-за отключения Starlink.

После отключения терминалов Starlink, которыми пользовались российские военные на оккупированных территориях Украины, интернет-трафик в пределах страны резко сократился — примерно на 75%. Сильное падение зафиксировали 4 февраля, после чего показатель держался лишь на уровне 25–30% от прежнего объёма. Это свидетельствует о том, что российским военным не удалось полностью обойти ограничения, введённые SpaceX, пишет «Диалог».

На фоне проблем со связью темпы наступления российской армии снизились, а на отдельных участках фронта подразделения Вооружённые силы Украины смогли продвинуться вперёд. Кроме того, сообщается о резком росте потерь среди российских специалистов по связи.

О снижении трафика сообщил глава аналитического отдела компании Kentik Даг Мадори. Эти данные также подтверждает статистика Cloudflare. В тот же день российские военные блогеры начали массово жаловаться на перебои со связью. Украинские военные также отмечали проблемы, но лишь у части пользователей.

После отключения Starlink российским подразделениям пришлось прокладывать дополнительные линии связи вручную. По словам сотрудника ВГТРК Андрей Медведев, в подразделениях, где терминалы перестали работать, увеличилось число погибших связистов, которые становились целью украинских дронов.

Ранее Украина добивалась от SpaceX блокировки терминалов, которые попадали к российским военным через третьи страны. После этого компания начала отключать устройства, не зарегистрированные в украинском Минобороны. По информации источников, потеря доступа к Starlink даже вынуждала российские силы временно приостанавливать штурмовые действи

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