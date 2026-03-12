Арина Соболенко вышла на тренировку в свадебной фате 7 12.03.2026, 17:27

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Фото: Getty Images

Фотофакт.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на тренировке в Индиан-Уэллсе примерила свадебную фату, которую ей подарила болельщица. Несколько минут спустя первая ракетка мира в шутку порепетировала бросок букета невесты.

Напомним, Арина Соболенко получила предложение руки и сердца от бизнесмена Георгиоса Франгулиса 3 марта.

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