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Арина Соболенко вышла на тренировку в свадебной фате

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  • 12.03.2026, 17:27
  • 7,560
Арина Соболенко вышла на тренировку в свадебной фате
Фото: Getty Images

Фотофакт.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на тренировке в Индиан-Уэллсе примерила свадебную фату, которую ей подарила болельщица. Несколько минут спустя первая ракетка мира в шутку порепетировала бросок букета невесты.

Напомним, Арина Соболенко получила предложение руки и сердца от бизнесмена Георгиоса Франгулиса 3 марта.

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