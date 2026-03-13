В Кремле перешли на стационарные телефоны 46 13.03.2026, 16:15

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На фоне отключений мобильной связи и интернета в Москве.

В Кремле используют стационарные телефоны на фоне отключений мобильной связи и интернета в центре Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, сказываются ли ограничения на работе главы государства и его администрации.

До этого Песков призывал готовиться к длительным отключениям связи, поскольку «киевский режим применяет все более изощренные методы для атак». При этом он подчеркивал, что меры принимаются, «чтобы обеспечить безопасность граждан».

Мобильную голосовую связь и интернет в Москве стали активно глушить 3 марта. В ряде районов, преимущественно в центре города, сеть отсутствовала полностью, а в других местах у горожан открывались только сайты из «белого списка».

Это привело к тому, что москвичи и гости города существенно увеличили покупки атласов и путеводителей. По данным сети книжных магазинов «Читай-город», с 6 по 10 марта продажи этих материалов выросли на 48% в сравнении с предыдущей неделей.

В свою очередь в Wildberries сообщили, что за тот же период пользователи платформы купили на 73% больше пейджеров, чем месяцем ранее. Также резко вырос спрос на рации (+27% месяц к месяцу) и стационарные телефоны (+25%).

Из-за блокировок мобильного интернета в 2025 году жители Москвы также стали скупать Wi-Fi-роутеры, отметили в Wildberries. По данным маркетплейса, в денежном выражении продажи такого оборудования за год выросли на 70%, а в штуках — на 60%, но уже к концу марта 2026 года рост спроса на роутеры остановился.

Отключения мобильного интернета в России происходят с мая 2025 года. По данным проекта «На связи», за семь месяцев произошло более 11,9 тыс. шатдаунов по всей стране. По итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по количеству отключений: их суммарная продолжительность достигла 37 166 часов, затронув около 146 млн человек.

20 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ. Согласно документу, компании освобождаются от ответственности перед абонентами за ненадлежащее исполнение обязательств в таких случаях.

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