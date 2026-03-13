Две ракеты: как закончилась встреча иранского судна с авианосцем «Авраам Линкольн» 13.03.2026, 19:37

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Бой произошел в Аравийском море.

В Аравийском море произошел новый инцидент с участием ВМС США и Ирана. Иранское судно приблизилось к американскому авианосцу «Авраам Линкольн», после чего по нему был открыт огонь, а затем нанесен ракетный удар.

Об этом пишет «Маарив» (перевод — cursorinfo.co.il)

По данным американских источников, сначала один из кораблей ВМС США попытался остановить иранское судно огнем из пушки Mark 45. Это полностью автоматическое палубное орудие, которое устанавливается на эсминцах и крейсерах американского флота и используется с начала 1970-х годов. Однако, как сообщили официальные лица, несколько выстрелов не достигли цели.

После этого в воздух поднялся вертолет, вооруженный ракетами Hellfire. Он поразил иранское судно двумя ракетами. О состоянии корабля и судьбе его экипажа пока не сообщается. Сам инцидент, как уточняется, произошел ранее на этой неделе.

В Аравийском море вместе с авианосцем «Авраам Линкольн» действуют эсминцы Spruance и Michael Murphy. Они входят в ударную группу авианосца и поддерживают американские военные операции против Ирана. По состоянию на прошлую неделю в этом районе также находились еще несколько эсминцев, оснащенных управляемыми ракетами.

Как отмечается, точный тип вертолета, который нанес удар, не уточняется. При этом ракеты Hellfire способны нести, в частности, вертолеты MH-60R Seahawk ВМС США и Viper Корпуса морской пехоты.

Журналисты обратились за комментариями в Центральное командование США, которое координирует операции в регионе. Однако представитель Пентагона заявил: «Нам нечего сказать по этому поводу».

Авианосец «Авраам Линкольн» является одним из двух американских авианосцев, развернутых на Ближнем Востоке. Его ударная группа прибыла в регион в конце января.

По информации телеканала CBS, с начала израильско-американской войны в Иране американские силы атаковали более 90 иранских судов, часть из которых была уничтожена.

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