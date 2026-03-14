В Нидерландах атаковали еврейскую школу
- 14.03.2026, 12:30
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Появились первые подробности.
Утром 14 марта в фешенебельном районе на юге Амстердама прогремел взрыв - пострадала еврейская школа. Власти квалифицировали инцидент как умышленное нападение.
Как сообщает Reuters, об этом заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.
Что произошло
Взрыв произошел утром в субботу в жилом квартале на юге города. Здание еврейской школы получило повреждения, однако незначительные. Жертв и раненых нет.
Мэр Амстердама Фемке Халсема отреагировала резко.
«Евреи в Амстердаме все чаще сталкиваются с антисемитизмом. Это неприемлемо», - сказала она.
Халсема также назвала нападение «трусливым актом агрессии против еврейской общины».
Что известно о подозреваемых
Следователи изучают записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано лицо, приведшее в действие взрывное устройство.
Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское движение правых сподвижников». Об этом сообщил Моссад - организация также обнародовала видео с моментом детонации.
🚨 UPDATE: The Islamic Movement of the Companions of the Right claims responsibility for the attack on a Jewish school in Amsterdam, releasing a video that appears to show the detonation of an incendiary device.— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 14, 2026
The newly formed extremist group has also been linked to several… https://t.co/39x8Uh1NOh pic.twitter.com/VT8LyFFBOW
Это новосозданная группа, которую связывают с несколькими недавними антисемитскими нападениями.
Серия инцидентов в регионе
Взрыв в Амстердаме - не единичное событие. За последние дни в соседних странах тоже произошли атаки на еврейские объекты:
В пятницу ночью в центре Роттердама подожгли синагогу.
В понедельник в бельгийском Льеже взрыв вызвал пожар в синагоге.
По делу о роттердамском инциденте нидерландская полиция уже арестовала четырех подозреваемых.
После поджога безопасность в синагогах и еврейских учреждениях Амстердама была усилена.