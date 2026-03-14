В Нидерландах атаковали еврейскую школу 14.03.2026, 12:30

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Появились первые подробности.

Утром 14 марта в фешенебельном районе на юге Амстердама прогремел взрыв - пострадала еврейская школа. Власти квалифицировали инцидент как умышленное нападение.

Как сообщает Reuters, об этом заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.

Что произошло

Взрыв произошел утром в субботу в жилом квартале на юге города. Здание еврейской школы получило повреждения, однако незначительные. Жертв и раненых нет.

Мэр Амстердама Фемке Халсема отреагировала резко.

«Евреи в Амстердаме все чаще сталкиваются с антисемитизмом. Это неприемлемо», - сказала она.

Халсема также назвала нападение «трусливым актом агрессии против еврейской общины».

Что известно о подозреваемых

Следователи изучают записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано лицо, приведшее в действие взрывное устройство.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское движение правых сподвижников». Об этом сообщил Моссад - организация также обнародовала видео с моментом детонации.

🚨 UPDATE: The Islamic Movement of the Companions of the Right claims responsibility for the attack on a Jewish school in Amsterdam, releasing a video that appears to show the detonation of an incendiary device.



The newly formed extremist group has also been linked to several… https://t.co/39x8Uh1NOh pic.twitter.com/VT8LyFFBOW — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 14, 2026

Это новосозданная группа, которую связывают с несколькими недавними антисемитскими нападениями.

Серия инцидентов в регионе

Взрыв в Амстердаме - не единичное событие. За последние дни в соседних странах тоже произошли атаки на еврейские объекты:

В пятницу ночью в центре Роттердама подожгли синагогу.

В понедельник в бельгийском Льеже взрыв вызвал пожар в синагоге.

По делу о роттердамском инциденте нидерландская полиция уже арестовала четырех подозреваемых.

После поджога безопасность в синагогах и еврейских учреждениях Амстердама была усилена.

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