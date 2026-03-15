«Мужчины показали свое лицо и отношение к тому, что женщины хотят расслабиться» 78 15.03.2026, 9:09

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Создательница «Женской пивной» в Минске рассказала, будет ли пускать мужчин в заведение.

Новость о том, что популярная белорусская блогерка Тямчита решила открыть в Минске «Женскую пивную», взбудоражила соцсети. Если женщины в основном хвалили идею, то большая часть мужчин критиковала (доходило до оскорблений). Тямчита ответила комментаторам, а заодно рассказала, будет ли пускать мужчин в свое заведение, пишет «Зеркало».

В ответ на общественную реакцию Тямчита (настоящее имя — Александра Тямчик) записала несколько роликов.

— Мы планировали этот рилс со всеми подробностями записать позже, ближе к открытию. Но, мужчины, мы просто в шоке, сколько негатива вы излучаете в сторону женщин, — заявила она в первом видео. — Давайте я вам чуть-чуть расскажу о заведении «Женская пивная». Это заведение, которое создали женщины для женщин. Даже если некоторые мужчины покупают женское белье, оно все еще женское.

Как рассказала Тямчита, в ее заведении будут «висеть красивые абажуры, а не флажки футбольных команд». В меню, помимо луковых колечек и гренок, предложат тартары, осьминогов, гребешки, скумбрию.

— Все это на красивых тарелках. Потому что пиво мы будем пить из брендированных красивых бокалов на ножке, — подчеркнула белоруска.

В ролике она показала несколько язвительных комментариев, которые писали под новостями о ее пивной. Автором некоторых из них она заинтересовалась — и выяснила, что мужчина писал множество оскорблений и угроз под другими постами в Threads.

— Мужчины показали свое лицо и отношение к тому, что женщины хотят расслабиться в женском месте, — продолжила блогерка во втором видео. — Мужчины, а что значит, что у женщин нет денег, чтобы заплатить? Пару дней назад Белстат опубликовал статистику: почти половина руководителей в нашей стране — женщины. Женщины трудятся на заводах, женщины заняты в здравоохранении, финансах. Женщины-предприниматели, женщины занимаются рекламой, женщины занимаются детьми. Но у нас нет денег на пиво? Вы удивитесь, но это неприятно читать.

На еще один аргумент комментаторов о том, что «женщины не разбираются в пиве», у Тямчиты нашлось возражение. Она зачитала фамилии руководителей различных предприятий Беларуси, где производят пиво. И многие из них — женщины.

— Адекватные мужчины, пожалуйста, объясните своим сородичам, что это место не против мужчин. Это для женщин. И не путайте эти понятия, — заявила блогерка.

Отвечая на вопрос о том, будут ли пускать мужчин, Тямчита прямо заявила: да.

— Дорогие мои, вы абсолютно правы, когда писали в комментариях, что мы не имеем права запретить вам посещать наше заведение по закону, — отметила она.

Во втором ролике она призналась: поначалу команда консультировалась с юристами и искала лазейки в законе, чтобы не пускать мужчин. Правда, совсем запрещать им вход не планировали: по словам блогерки, даже если бы нашли лазейку, не стали бы запрещать женщинам приходить со своими друзьями или мужьями.

— А буквально вчера мы поняли: почему мы снова должны что-то выдумывать, чтобы оказаться в безопасности? Почему, почему это опять наша ответственность? — задала риторический вопрос она. — Мы не будем никому ничего запрещать. Мы не будем добавлять сложности женщинам, мы не будем добавлять сложности себе. Хотите — приходите. Но вы понимаете, что благодаря этим комментариям на вас будут смотреть через эту призму.

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