Лукашенко попал в пикантную ситуацию 21 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

15.03.2026, 11:39

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Это похоже на соревнование, которое Эллочка-людоедка вела с миллионершей Вандербильт.

В воскресенье 8 марта Александр Лукашенко поехал проинспектировать отжатый Mak.by, чтобы восхититься уникальным белорусским качеством. Задача состояла именно в том, чтобы восхититься. Поэтому выполнению этой задачи не помешали никакие мелкие конфузы, которые случились во время инспекции.

Котлета - вопрос политический

Вопрос Mak.by, который бывший Макдональдс, - это вопрос не про быстрое питание, не про экономику, не про бизнес. Это вопрос политический. С помощью Mak.by белорусские власти хотели доказать, что они могут не только что-то отжать. Что они еще могут поддерживать отжатое в работоспособном состоянии.

«Тут некоторые говорили, что мы не справимся. Ах американцы уехали, значит мы погибнем. Не погибли», - сказал Лукашенко.

Хотя на самом деле американцы там вообще ни при чем. Отжали-то не у американцев. Владельцем ресторанов Макдональдс в Беларуси был бизнесмен из дружественного Казахстана, который работал по франшизе Макдональдс.

В 2022 году Макдональдс, когда многие западные компании уходили из Беларуси и России, эту свою франшизу отозвал. Но забирать рестораны у его владельца было при этом совершенно необязательно. Сеть могла бы работать, как это, собственно, случилось в России под новым брендом, но с прежним собственником.

Но Александр Лукашенко тогда решил, что это как раз вот самый подходящий случай, чтобы что-то кому-то доказать про уникальное белорусское качество. Поэтому собственность казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева волевым решением белорусских властей была признана американским имуществом и конфискована в пользу белорусского государства.

Впоследствии, без аукционов, без каких-то открытых торгов, абсолютно непублично 90 процентов компании были переданы или проданы белорусскому бизнесмену Алексею Савчуку. За 13 ресторанов Макдональдс он заплатил белорусскому государству 20 миллионов долларов.

«Это у меня требование было: все у американцев забираем... Хотя чего забирать? Они бросили и ушли. Думали, что мы ляснем тут. Но белорусы же умные люди. И вот они восстановили так, как было при этом Макдональдсе», - сказал Лукашенко.

Ну то есть никакие американцы отсюда не уходили. Потому что их здесь и не было. Собственность отжали у бизнесмена из Казахстана. Из американского в Макдональдсе была франшиза. Которую действительно американцы отозвали. Но все остальное, включая даже генерального директора осталось. Поэтому не надо было ничего так героически восстанавливать. Оно никуда и не девалось. Оно все осталось там, где было. Единственная перемена состояла в том, что казахстанского владельца сменил белорусский владелец.

Кому утерли нос

Но о том, кто был собственником ресторанов Макдональдс белорусские власти не вспоминают. Потому что тогда же не получится героический эпос о том, как они утерли нос американцам. Потому что соревнуются белорусские власти именно с ними. Именно американцам Александр Лукашенко хочет доказать, что булки с котлетой он умеет делать не хуже.

«А теперь пусть американцы приедут и посмотрят. Вот они приедут ко мне обязательно их привези сюда».

Хотя на самом деле американцам это лучше не показывать. И не только потому, что хвастаться краденным некрасиво. А в основном потому, что это… ну просто жалко выглядит. Как написала моя коллега, это похоже на соревнование, которое Эллочка-людоедка вела с миллионершей Вандербильт. Вот это примерно тот случай, когда вы мех натурального чебурашки пытаетесь выдать за шанхайских барсов.

Сама по себе технология бургера никакой уникальностью не отличается. Засунуть котлету в булку может каждый. Нету никаких секретов приготовления БигМака. Секрет успеха Макдональдс не в котлете, которая кстати, в Mak.by легче, чем котлета в оригинальном бургере. И не в булочках, которые вот буквально только сейчас научились делать в Беларуси. Секрет успеха Макдональдса – это идея, бизнес-схема и технологии.

И вот начнем с технологий. Потому что это самое простое и их не надо было даже копировать. Технологии Макдональдс достались Беларуси вместе с людьми, которые умеют ими пользоваться. То есть, просто бери и делай как раньше. Но, судя по комментариям посетителей, не получается.

«Когда Макдональдс стал Мак.бай, то контроль качества стал никакой. В одном и том же рестике сегодня может быть вкусная картошка фри, а завтра отвратительная».

Но суть технологий Макдональдс в том и состоит, что качество вашего бургера будет одинаковым в любом ресторане, в любой точке мира. А если вкус бургера или картошки отличается в зависимости от времени суток или географического расположения, значит даже технологии вы украсть толком не смогли.

Причем не только технологии изготовления бургеров. Когда Лукашенко пришел в ресторан перед ним решили похвастаться интерактивным терминалом заказов. Но получилось неловко. В самый ответственный момент терминал отказался принимать оплату у вице-премьера Снопкова.

После чего у Лукашенко и Снопкова состоялся примечательный диалог.

- Александр Григорьевич, пикантность в чем, самая сложная была задача.

- Программное обеспечение?

- Софт же американский был.

- Так вы ж свое сделали.

- Да, все свое.

- Вот это молодцы.

Есть вопросики

И ведь действительно пикантно. То есть мы честно все украли, а оно, зараза такая, понимаешь, все равно не работает. Но при этом мы все равно молодцы. Потому что раньше оно было американское, а теперь стало свое. Хотя и не работает.

С бизнес-схемой тоже есть вопросы. В первый год самостоятельного плавания выручка компании упала на 22 процента, а прибыль - в два с половиной раза. В 2024 году выручка выросла на треть. То есть, с поправкой на инфляцию компания восстановила финансовые показатели.

Во время посещения Mak.by в воскресенье Алесандром Лукашенко про финансовые показатели 2025 года даже не вспоминал. В основном обсуждали уникальный вкус белорусских бургеров. Хотя, чего проще? Хочешь похвастаться – похвастайся цифрами.

Но я подозреваю, что хвастаться там нечем, потому что 2025 год - это был год, когда по поручению Лукашенко рестораны ускоренным темпом переходили на полностью белорусские продукты. И одновременно экспериментировали с организацией выездной торговли. То есть, по объективным причинам, с прибылью могли быть проблемы в прошлом году.

Но главный секрет успеха Макдональдс – это все-таки идея. Идея которая позволила создать бизнес-империю, куда входят 44 тысячи ресторанов и стоимость которой составляет 232 миллиарда долларов. Примерно в два с половиной раза больше, чем ВВП Беларуси.

Но в том-то и смысл, что идеи надо придумывать свои. Потому что если вы воруете чужие, у вас получается импортозамещение по-белорусски. Отжать рестораны и делать котлеты в два раза легче и каждый раз разные. Купить у китайцев монитор и наклеить на него этикетку «Горизонт». Или, как предложил Лукашенко, переименовать американо. Но старое название в скобочках все-таки оставить. А то иначе ведь покупать не будут.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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