Вильнюсский аэропорт снова закрывали из-за подозрительных шаров из Беларуси
- 15.03.2026, 11:55
- 1,606
Объекты в воздушном пространстве Литвы появились сегодня ночью.
Воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом временно закрывали из-за объектов, напоминавших метеозонды с контрабандой. Об этом сообщают литовские СМИ.
По информации Delfi, ограничения действовали с 22:46 до 00:35 по белорусскому времени. Причиной стали зафиксированные в небе навигационные метки, похожие на метеозонды, которые могут использоваться для переброски контрабанды.
В сообщениях отмечается, что инцидент рассматривается как возможный элемент гибридных действий со стороны белорусского режима.
Позже стало известно, отмечает Delfi, что уже после 23:00 по белорусскому времени полеты в Вильнюс постепенно возобновились, а воздушное пространство было вновь открыто.
С начала 2026 года в Литве уже перехватили 45 метеозондов с сигаретами, прилетевшими из Беларуси. 29 из них были зафиксированы в январе и 16 – за две недели февраля. Общая стоимость этих сигарет составляла около 540 тысяч евро. Было задержано 22 человека, связанные с воздушной контрабандой сигарет.
В 2025 году пограничники задержали 171 человека, подозреваемого в причастности к контрабанде. Также в прошлом году перехватили 635 партий сигарет, которые перебрасывались воздушными шарами в Литву.