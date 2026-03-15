Arm News: Иран потерпел одно из самых тяжелых поражений 15.03.2026, 13:42

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США и Израиль нанесли около 1480 авиаударов.

Иран мог понести одно из самых тяжелых военных поражений в своей современной истории на фоне продолжающейся войны. Об этом сообщает эмиратский новостной сайт Arm News, опубликовавший данные о масштабах ударов по территории страны (перевод — cursorinfo.co.il).

Согласно опубликованной информации, США и Израиль проводят масштабную воздушную кампанию против военной и стратегической инфраструктуры Ирана. По данным источника, по различным целям на территории страны уже нанесено около 1480 авиаударов.

Отмечается, что в ходе атак было сброшено примерно 7500 бомб и высокоточных боеприпасов. Основными целями стали военные базы, ракетные комплексы, склады вооружения и центры управления.

По данным публикации, в результате ударов уничтожено около 260 ракетных пусковых установок и выведено из строя примерно 80 систем противовоздушной обороны. Значительная часть атак пришлась на районы Тегерана, запад страны и город Мешхед.

Сообщается также о потерях среди командного состава. По данным источника, среди погибших есть высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции и иранской армии.

Кроме военных объектов, под удары, как утверждается, попали и элементы гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты, системы водоснабжения и медицинские учреждения.

По опубликованным оценкам, в результате боевых действий погибли более 1300 человек, еще тысячи получили ранения.

Кроме того, по данным представителей ООН, в первые два дня войны около 100 тысяч жителей покинули Тегеран.

Президент США ранее заявил, что в ходе боевых действий были уничтожены десятки иранских военных судов, включая корабли, предназначенные для установки морских мин. По его словам, всего за 11 дней иранская армия понесла крайне тяжелые потери.

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