Arm News: Иран потерпел одно из самых тяжелых поражений
- 15.03.2026, 13:42
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США и Израиль нанесли около 1480 авиаударов.
Иран мог понести одно из самых тяжелых военных поражений в своей современной истории на фоне продолжающейся войны. Об этом сообщает эмиратский новостной сайт Arm News, опубликовавший данные о масштабах ударов по территории страны (перевод — cursorinfo.co.il).
Согласно опубликованной информации, США и Израиль проводят масштабную воздушную кампанию против военной и стратегической инфраструктуры Ирана. По данным источника, по различным целям на территории страны уже нанесено около 1480 авиаударов.
Отмечается, что в ходе атак было сброшено примерно 7500 бомб и высокоточных боеприпасов. Основными целями стали военные базы, ракетные комплексы, склады вооружения и центры управления.
По данным публикации, в результате ударов уничтожено около 260 ракетных пусковых установок и выведено из строя примерно 80 систем противовоздушной обороны. Значительная часть атак пришлась на районы Тегерана, запад страны и город Мешхед.
Сообщается также о потерях среди командного состава. По данным источника, среди погибших есть высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции и иранской армии.
Кроме военных объектов, под удары, как утверждается, попали и элементы гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты, системы водоснабжения и медицинские учреждения.
По опубликованным оценкам, в результате боевых действий погибли более 1300 человек, еще тысячи получили ранения.
Кроме того, по данным представителей ООН, в первые два дня войны около 100 тысяч жителей покинули Тегеран.
Президент США ранее заявил, что в ходе боевых действий были уничтожены десятки иранских военных судов, включая корабли, предназначенные для установки морских мин. По его словам, всего за 11 дней иранская армия понесла крайне тяжелые потери.