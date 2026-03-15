Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей за воду в лужах 13 15.03.2026, 15:13

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Адвокат рассказал, в чем подвох.

Весна – время ручьев и луж. И именно в этот период неосторожные белорусские водители могут нарваться на серьезный штраф.

Адвокат Минской городской коллегии Андрей Бирюков напомнил, что если машина окатит вас с ног до головы водой из лужи, это не повод просто отряхнуться и пойти дальше. Как объяснил специалист, за такое можно и штраф получить, и компенсацию взыскать, пишет mlyn.by.

Хулиганство или случайность

Конечно, в этом вопросе есть ряд нюансов, и адвокат сразу расставил точки над «i».

Оказывается, все зависит от того, умышленно водитель наехал на лужу или просто не заметил ее. Если специально, чтобы облить пешехода, – это мелкое хулиганство по статье 19.1 КоАП. Штраф – от 2 до 30 базовых величин (в марте это Br 90–1350). Хотя могут и арестовать.

Если же водитель не хотел, а просто не справился с управлением или не заметил лужу – административки не будет. Но это не значит, что он ничего не должен пешеходу.

Как заставить заплатить

Юрист советует: сразу запоминайте номер машины. А лучше – снимайте видео. Это и факт облития подтвердит, и место, и последствия. Если номер не запомнили – можно обратиться в РУВД с заявлением. Там по камерам найдут лихача.

После этого потерпевший имеет право требовать возмещения ущерба. Например, за химчистку пальто или за моральный вред. Даже если водитель не хотел обливать, но испортил одежду – он должен заплатить.

А если виновата дорога

Бывает, что вода собралась в яме на проезжей части, и водитель просто не смог ее объехать. Тут виноват не он, а дорожники. Тогда претензии надо писать в организацию, которая обслуживает этот участок.

И видео с лужей-ловушкой тоже пригодится.

Так что весенние лужи – это не только сезонная проблема, но и повод вспомнить о своих правах. И о чужих обязанностях.

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