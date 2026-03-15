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Украинка чудом выжила после того, как в ее спальню влетела боевая часть ракеты

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  • 15.03.2026, 19:10
  • 10,392
Украинка чудом выжила после того, как в ее спальню влетела боевая часть ракеты

Х-101 не сдетонировала.

В городе Васильков Киевской области Украины после ночной российской атаки 14 марта в одном из частных домов нашли боевую часть ракеты Х-101, которая не взорвалась. Об этом 15 марта сообщил в Facebook начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области Сергей Болвинов.

По его словам, боеголовка ракеты пробила крышу и оказалась прямо в спальне, где в этот момент спала 19-летняя девушка. В доме она находилась вместе со своей матерью.

«Обе женщины остались живы, однако дом серьезно поврежден», — отметил Болвинов. Семью эвакуировали, а на место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы.

Кроме того, еще одну боевую часть ракеты обнаружили во дворе — она упала на крышу автомобиля.

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