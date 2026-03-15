В США представили новое такси-робота 8 15.03.2026, 19:24

2,086

Без руля и педалей.

Компания Lucid представила специально разработанный концепт автономного электромобиля Lunar. Концепт создан на основе электрической платформы Midsize, созданной Lucid для электромобилей среднего размера. На основе этой платформы будут созданы и не предназначенные для такси новые электромобили, пишет «Фокус».

Электромобиль Lunar представляет собой двухместное беспилотное транспортное средство, предназначенное для использования в качестве такси. Оно разработанно специально для автопарков, предоставляющих услуги автономного такси. Lucid уже ведет переговоры с Uber о крупномасштабном развертывании этих электромобилей.

Электромобиль Lunar не имеет традиционных элементов управления, то есть в нем нет руля и педалей. При этом его разработали для этого, чтобы он сохранял свою эффективность в работе в течение длительного времени даже при интенсивном использовании.

Компания Lucid создала концепт роботакси Lunar на основе новой электрической платформы Midsize для электромобилей среднего размера. Эта платформа будет использована также для создания обычных электромобилей, которые сможет купить каждый желающий.

электромобиль Lucid Lunar

В Lucid заявили, что простой интерьер и полностью автономная конструкция предлагают эффективное использование Lunar в больших автопарках таки. Также стало известно, что архитектура новых электромобилей уже предусматривает интеграцию датчиков, вычислительных систем и технологий помощи водителю, необходимых для автономного управления.

Компания Lucid заявила, что на основе платформы Midsize будет созданы также два электрических кроссовера для личного использования — Lucid Cosmos и Lucid Earth.

Стоимость электромобилей на платформе Midsize будет начинаться от 50 000 долларов. Платформа также представляет новый электрический привод Atlas от Lucid. Инженеры разработали систему таким образом, чтобы она была меньше, легче и проще в производстве.

Компания Lucid заявила, что энергоэффективность остается ее главным преимуществом. Более эффективные электромобили требуют меньших батарей, что снижает их стоимость.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com