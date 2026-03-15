Белорусы, иранцы и украинцы провели яркий пикет в центре Вильнюса
- 15.03.2026, 20:51
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Фотофакт.
Участники акции, которая прошла в Вильнюсе 15 марта, скандировали лозунги в поддержку политзаключенных, США и Израиля.
Один из организаторов мероприятия, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь и бывший политзаключенный Андрей Войнич рассказал Telegram-каналу «Баста!» подробности:
— Совместная акция прошла в Вильнюсе уже в третий раз и стала хорошей традицией. Мы выходим, чтобы напомнить о белорусских политзаключенных, о тех, кто борется за свободу Ирана и Украины, высказать слова поддержки тем странам, которые в ответ на убийства десятков тысяч мирных демонстрантов начали операцию против преступного режима аятолл.
У нас общие проблемы — сумасшедшие диктаторы и тираны, которые не дают нам жить у себя на родине, и нам нужно вместе её решать.