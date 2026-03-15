На юге Беларуси начались масштабные пожары 1 15.03.2026, 21:29

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Иллюстрационное фото

Беда затронула уже и леса.

В южной части Беларуси, в Брестской и Гомельской областях, со спутника видны очаги пожаров. Горит, в основном и судя по сообщениям с мест, трава в полях. Но беда затронула уже и леса, пишет Telegraf.

В стране давно не было осадков, а небывалое тепло и температурные рекорды способствовали созданию условий для возгораний и распространения пламени.

Впечатляющее пламя и столбы дыма видны на снимках из Пинского района, где сегодня загорелась сухая растительность, и из-за порывистого ветра огонь быстро распространился.

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