На юге Беларуси начались масштабные пожары

На юге Беларуси начались масштабные пожары1
- 15.03.2026, 21:29
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Беда затронула уже и леса.
В южной части Беларуси, в Брестской и Гомельской областях, со спутника видны очаги пожаров. Горит, в основном и судя по сообщениям с мест, трава в полях. Но беда затронула уже и леса, пишет Telegraf.
В стране давно не было осадков, а небывалое тепло и температурные рекорды способствовали созданию условий для возгораний и распространения пламени.
Впечатляющее пламя и столбы дыма видны на снимках из Пинского района, где сегодня загорелась сухая растительность, и из-за порывистого ветра огонь быстро распространился.