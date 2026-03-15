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Белорусов предупредили об «обратном звонке»

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  • 15.03.2026, 21:48
  • 14,418
Белорусов предупредили об «обратном звонке»

После них можно остаться без денег.

В УВД Брестского облисполкома предупредили о новой схеме мошенничества под названием «обратный звонок», после которой с банковской карты могут исчезнуть все деньги. Злоумышленники используют предлог якобы взломанного аккаунта, чтобы вынудить жертву перезвонить — и начинается настоящая афера.

Как рассказали в ведомстве, схема работает так: сначала человеку приходит SMS или сообщение в мессенджере с текстом вроде «Ваш аккаунт взломан. Чтобы остановить злоумышленников, срочно позвоните по номеру…».

На линии якобы отвечает «служба поддержки». Голос звучит уверенно, а на фоне слышны шумы, имитирующие настоящий колл-центр. Мошенники начинают «спасать» жертву от взлома, которого на самом деле не было.

В ходе разговора злоумышленники просят:

назвать данные банковской карты;

продиктовать код из SMS;

подтвердить «операцию по защите средств».

В итоге человек добровольно передаёт все необходимые данные, после чего деньги крадут.

В УВД напомнили: если приходит тревожное сообщение, заходить в сервис следует только через официальный сайт или приложение — звонки сторонним номерам недопустимы.

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