закрыть
20 июня 2026, суббота, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте под авто провалился асфальт

4
  • 15.03.2026, 22:08
  • 8,074
В Бресте под авто провалился асфальт

Посмотрите на глубину ямы.

Житель Бреста, пользователь Threads Дмитрий Терехов сообщил о необычном происшествии в микрорайоне Вулька. Утром в субботу, 14 марта, он обнаружил автомобиль, под которым образовалась огромная яма. Мужчина отметил, что подобное в этом месте случается не впервые.

«Недоброе утро сегодня в одном из вульковских дворов. Трёхметровая яма, глубина — четыре метра. Старенький «Форд» висит на фаркопе. Уже, кстати, не первый раз там такое», — написал Терехов, прикрепив фото с места происшествия.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип