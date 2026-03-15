В Бресте под авто провалился асфальт 4 15.03.2026, 22:08

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Посмотрите на глубину ямы.

Житель Бреста, пользователь Threads Дмитрий Терехов сообщил о необычном происшествии в микрорайоне Вулька. Утром в субботу, 14 марта, он обнаружил автомобиль, под которым образовалась огромная яма. Мужчина отметил, что подобное в этом месте случается не впервые.

«Недоброе утро сегодня в одном из вульковских дворов. Трёхметровая яма, глубина — четыре метра. Старенький «Форд» висит на фаркопе. Уже, кстати, не первый раз там такое», — написал Терехов, прикрепив фото с места происшествия.

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